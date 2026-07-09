Bonnie Tyler (75), bekend van Total Eclipse of the Heart, overleden

Zangeres Bonnie Tyler is op 75-jarige leeftijd overleden. Dat is donderdag bekendgemaakt op de website van de artiest. Tyler, bekend van hits als Total Eclipse of the Heart en Holding Out for a Hero, overleed woensdag in een ziekenhuis in Portugal.

In het statement op de website van Tyler is te lezen dat de familie en het team "diepbedroefd zijn te moeten meedelen dat Bonnie gisteravond onverwachts is overleden in een ziekenhuis in Portugal, als gevolg van de ziekte waarvoor zij werd behandeld." Tyler lag onlangs lange tijd in een kunstmatige coma na een spoedoperatie aan haar darmen.

Bonnie Tyler brak door in de jaren tachtig met het nummer Total Eclipse of the Heart. Ook is ze bekend van nummers als It's a Heartache en Holding Out for a Hero, de soundtrack van de Amerikaanse film Footloose. In 2013 vertegenwoordigde ze het Verenigd Koninkrijk op het Eurovisie Songfestival in Malmö, Zweden, met het nummer Believe In Me, waarmee ze op de negentiende plaats eindigde.

Vorig jaar stond Tyler nog op het podium in Nederland. Op donderdag 31 juli was de zangeres de hoofdact op de openingsavond van het Dicky Woodstock festival in het Overijsselse Steenwijkerwold. Het optreden in Steenwijkerwold was haar eerste show in Nederland in zes jaar tijd.