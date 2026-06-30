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André Hazes geëerd met herdenkingsmunt en beeldje op 75e geboortedag

BN'ers

Vandaag, 09:24

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Het is dinsdag de 75e geboortedag van de in 2004 overleden André Hazes. Hazes overleed in dat jaar op 53-jarige leeftijd. Ter ere van zijn geboortedag is in Madurodam een beeldje onthuld van de volkszanger. Ook wordt Hazes geëerd met een officiële herdenkingsmunt.

De onthulling van de munt werd gedaan door Hans Klok, die bevriend was met Hazes. "Zijn muziek wordt tot op de dag van vandaag geëvenaard noch overtroffen en raakt nog altijd miljoenen mensen. Er is niets mooier dan dat hij juist op zijn 75e geboortedag wordt geëerd met een officiële herdenkingsmunt", aldus de illusionist.

Het blijkt dat we steeds vaker naar Nederlandstalige muziek luisteren, zoals de muziek van André Hazes. In bovenstaande video praten Django Wagner en 538-DJ Tim Klijn bij Nieuws van de Dag over de comeback van Nederlandstalige muziek.

Klok vindt de munt, die verkrijgbaar is via muntenmaker Edel, "een prachtig en blijvend eerbetoon aan een man die zoveel heeft betekend voor Nederland". "Kinderen die na zijn overlijden zijn geboren, kunnen elk lied van hem meezingen. Dat is magie."

Beeldje in Madurodam

In Madurodam wordt dinsdagochtend ook stilgestaan bij de geboortedag van de volkszanger. In het park is een miniatuurversie van André Hazes onthuld. Dat werd bekendgemaakt in de ochtendshow van Giorgio Hokstam en Ingrid Jansen op radiozender 100% NL. DJ Barry Paf was in Madurodam om het beeldje te onthullen.

"André Hazes leeft op ons station nog altijd voort", zegt Hokstam. "Wij draaien zijn muziek dagelijks, dus we wilden hem op een bijzondere, eervolle manier eren op zijn 75e verjaardag."

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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