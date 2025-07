Binnen enkele uren wordt bekend of/hoe Tomorrowland doorgaat na enorme brand hoofdpodium

Tomorrowland komt de komende uren met gedetailleerde informatie over het aankomende festivalweekend. Woensdag werd het hoofdpodium van het populaire festival verwoest door een enorme brand. Sindsdien is het onduidelijk of het festival doorgaat. Donderdagmiddag is er overleg met de lokale autoriteiten.

Eerder gaf de burgemeester van Rumst, Jurgen Callaerts, al aan dat het festival volledig annuleren "het laatste is wat we willen doen".

Bij het overleg zijn ook de burgemeesters van de betrokken gemeenten Rumst en Boom aanwezig. De burgemeester van Boom, Jeroen Baert, keerde terug van vakantie toen hij het nieuws over de brand hoorde. Baert heeft nog hoop dat de organisatie een geslaagde editie van Tomorrowland kan neerzetten. "Ik geloof in de veerkracht van de organisatie om in samenwerking met de overheid een goede oplossing te vinden."

Is er een oplossing?

De grote brand op het hoofdpodium van Tomorrowland heeft geen impact gehad op overige delen van het festivalterrein. In een verklaring op sociale media treurt de organisatie om het verlies van het podium. "Het is onmogelijk om in woorden uit te drukken wat we voelen. De Orbyz Mainstage van Tomorrowland Belgium 2025, een creatie geboren uit pure passie, verbeelding en toewijding, is niet meer. Dit was niet zomaar een podium. Het was een levende, ademende wereld."

De deuren van camping DreamVille van het festival gingen donderdagochtend al open. Op beelden van Belgische media is te zien hoe tientallen gasten de camping betreden, ondanks de grote brand. Het festival laat weten dat de hele nacht is gewerkt aan mogelijke oplossingen voor het gebied rond het hoofdpodium.

