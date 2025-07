Tomorrowland gaat wel door, ondanks brand op hoofdpodium

Tomorrowland gaat door, ondanks de brand die het hoofdpodium verwoestte. Dat is woensdagavond op een persconferentie bekend gemaakt.

Hoe het evenement vrijdag zal starten, zonder main stage, moet nog bekeken worden, maar de camping gaat donderdag zoals gepland open.

Het hoofdpodium van het internationaal bekende dancefestival Tomorrowland in Boom, vlak bij Antwerpen, is volledig afgebrand. Op beelden op sociale media is te zien dat alleen het zwartgeblakerde geraamte nog over is van het gigantische podium. Niemand raakte gewond, zegt de organisatie.

Debby Wilmsen van de organisatie noemde het feit dat het podium is vernietigd "vreselijk". De voorbereidingen voor Tomorrowland gaan gewoon door. "We gaan er een mooi festival van maken. Het zal zonder main stage zijn maar hopelijk kunnen we iets anders doen. Maar daar kan ik nu nog niet veel over zeggen."

Hart van Nederland / ANP