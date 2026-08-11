Vergeten opname concert André Hazes na 28 jaar uitgebracht

Het staat bekend als een van de meest pijnlijke momenten uit de carrière van André Hazes: zijn concert in de Spaanse badplaats Benidorm in 1998. Er kwam maar weinig publiek op af en een tweede gepland concert ging niet door. De opnames van die avond bleven daarna jarenlang in de kast liggen, maar worden nu, 28 jaar later, alsnog uitgebracht.

Het concert werd op 4 augustus 1998 opgenomen door muziekproducer Paul Schuurman en zijn vader. Zij legden het optreden vast met hun mobiele audiostudio. Het materiaal bleef vervolgens jarenlang op de plank liggen, tot Schuurman onlangs een nieuwe mix maakte van de opnames.

Helemaal beluisteren

Vanaf 21 augustus verschijnt het concert op vinyl en kunnen Hazesfans het optreden alsnog helemaal beluisteren. Een van hen is superfan en Hazes-imitator Caroline van Batenburg. Onder haar pseudonaam Andrea Hazes treedt ze door het hele land op als de volkszanger. Opvallend genoeg staat zij vijf maanden per jaar als Hazes op het podium in Benidorm.

Benieuwd naar het optreden? In bovenstaande video hoor je fragmenten ervan.