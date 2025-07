Duizenden fans al vroeg in de rij voor wereldberoemde boyband Stray Kids

Duizenden fans van de Zuid-Koreaanse boyband Stray Kids stonden vrijdag al vroeg in de rij voor het concert in de Johan Cruijff ArenA. Dit is de eerste keer dat de band een show geeft in Nederland. Op social media gaan er filmpjes rond van de drukte voor het stadion.

Om 19.30 uur treedt Stray Kids op in een uitverkochte Arena. Het is het grootste K-pop concert ooit in Nederland, zo meldt AT5. Sinds augustus 2024 reist de band de wereld over met hun tour Dominate. Het concert in Amsterdam was snel uitverkocht, waardoor later nog extra tickets werden verkocht.

Populair

Volgens de Nederlandse concertorganisator Mojo heeft Stray Kids de afgelopen paar jaar echt een naam opgebouwd. Zo wonnen ze de People's Choice Award voor 'Group Of The Year' en stonden hun albums op nummer 1 in de Billboard 200.