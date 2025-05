Honderden fans bivakkeren al dagen bij Ziggo Dome voor Billie Eilish: 'Wij willen haar een knuffel geven'

Fans van de Amerikaanse zangeres Billie Eilish kunnen niet wachten om hun idool de komende dagen live te zien optreden in Amsterdam. Daarom staan honderden fans nu al in de rij om een plek vooraan te bemachtigen. Op sociale media verschijnen video's van bivakkerende fans in de buurt van de Ziggo Dome.

Dit is niet de eerste keer dat fans van de zangeres al vroeg in de rij staan voor een concert van Billie Eilish in Amsterdam. Zo stonden ze in 2022 zo'n twee dagen in de bloedhitte voor een glimp van Billie Eilish, zo is te zien in de bovenstaande reportage.

De fans wachten dit keer niet op het plein van de concerthal, maar bivakkeren bij de Johan Cruijff Arena. Ze zijn goed voorbereid en hebben van alles meegenomen: slaapzakken, stoeltjes, boodschappentassen en dekens. Dat vraagt om een hele toewijding, maar dat hebben fans ervoor over. "Haar muziek spreekt mij aan en ook hoe haar shows in elkaar zitten. Je kan je ook goed identificeren met de muziek. Het is heel erg leuk", legt een fan uit.

Tegen Hart van Nederland vertelt ze dat ze al sinds vrijdagmiddag in de rij staat. " Ik zag dat hier al best een lange rij was. Eigenlijk wilde ik vanavond pas gaan, maar ik had stress. Dus ik dacht: waarom ook niet", vertelt ze. "We hebben een armband met een nummer erop. Je moet dan op diverse moment op de dag aanwezig zijn. Als je er dan niet bent, krijg je een waarschuwing. Bij een tweede waarschuwing word je uit de rij geplaatst. Dit gebeurt heel vaak bij shows.”

Hele nacht opblijven

Er zijn zelfs fans die meerdere dagen gaan. "Ik ga alle drie de dagen naar Billie Eilish. We gaan ook nog naar haar broer Finneas. Die geeft een concert op 6 mei", zegt een fan. "We zijn er sinds 13.00 uur vanmiddag. We zullen de komende nacht moeten overleven. We hebben geen hotel. We gaan de hele nacht opblijven, denk ik. We willen namelijk vooraan staan. Billie gaat namelijk langs de barricade lopen. Wij willen haar dan een knuffel geven."

Maar het blijft dus een spannende nacht voor de fans, want ze mogen daar niet op straat slapen. "We riskeren een boete, maar dat hebben wij ervoor over. Billie is een inspiratie voor veel jongeren. Ze drukt zicht zelf heel goed uit en heeft diepe teksten."

Wereldberoemde artiest

De komende maanden toert Billie Eilish door Europa met haar derde studioalbum Hit Me Hard and Soft. Zondag, maandag en woensdag staat ze in een uitverkochte Ziggo Dome.

De wereldberoemde zangeres brak door met hits als Bird of a Feather, Ocean Eyes, Bad Guy en No Time To Die. Vorig jaar won ze onder meer twee Oscars en twee Grammy’s.