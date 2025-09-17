Militairen oefenen met losse flodders middenin woonwijk Sliedrecht

Defensie oefende woensdagochtend op een plek waar je het niet zou verwachten: middenin een woonwijk in Sliedrecht. Op het braakliggende Watertorenterrein aan de Rivierdijk kwamen militairen vanaf het water aan land en voerden daar een oefening uit met losse flodders.

Rond 07.00 uur kwamen zo'n twintig militairen per boot aan land. Ze verplaatsten zich via obstakels richting de watertoren en gebruikten daarbij losse flodders. De knallen waren tot in de omgeving te horen. De gemeente adviseerde bezoekers vooraf gehoorbescherming mee te nemen.

Toegankelijk voor publiek

De oefening was toegankelijk voor publiek en gebeurde vol in het zicht van bewoners. Dat maakt het anders dan de gebruikelijke trainingen van Defensie achter afgesloten kazernes of vliegbases. Tot en met donderdag gebruiken militairen het terrein nog voor hun oefeningen.

Het Watertorenterrein ligt al jaren braak en staat gepland voor woningbouw, maar diende deze week dus tijdelijk als decor voor een militaire actie.