Tientallen arrestaties op Zomercarnaval Rotterdam, onder meer voor geweld tegen agenten

Bij het Zomercarnaval in Rotterdam zijn zaterdag 35 tot 40 mensen aangehouden, meldt de politie. De aanhoudingen varieerden van het bezit van wapens, geweld tegen agenten tot openbare dronkenschap. Daarnaast werden er ook aanhoudingen verricht voor het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs.

Tijdens een grootschalige preventieve fouilleeractie werden meerdere wapens aangetroffen en in beslag genomen, waaronder drie vuurwapens. Die vondsten leidden direct tot aanhoudingen. Dit toont aan dat preventief fouilleren effectief is, meent een politiewoordvoerder.

Het jaarlijkse Zomercarnaval trok als vanouds een bonte stoet van praalwagens en dansers door het centrum van de stad:

1:55 Zomercarnaval 2025: dans, kleur en plezier op de straten van Rotterdam

Aan het einde van de avond ontstond grote drukte bij Beurs. Bezoekers werden verzocht naar huis te gaan. Verder verliep de dag volgens de politie zonder grote incidenten, en was het net zo druk als in eerdere jaren. Het was lang druk door het mooie weer, maar later op de avond begon het te regenen.

Hart van Nederland/ANP