Zomercarnaval kleurt Rotterdam: tienduizenden genieten van zon en samba

Rotterdam stond zaterdag weer volledig in het teken van kleur, muziek en dans. Het jaarlijkse Zomercarnaval trok als vanouds een bonte stoet van praalwagens en dansers door het centrum van de stad. Volgens de organisatie is het evenement "goed verlopen" en was het net zo druk als in eerdere jaren.

Langs de hele route stonden tienduizenden bezoekers. Exact tellen is lastig, omdat het geen afgesloten terrein betreft. Maar aan de sfeer en de drukte was niets ingeleverd. De parade, die rond 19.00 uur "zo goed als binnen" was, werd begeleid door tientallen wagens vol dansers, muziek en uitbundige kostuums.

Meld je aan voor het Hart van Nederland-panel Wil jij meepraten over thema's zoals de toekomst van vuurwerk, lange wachtlijsten in de zorg of politieke besluiten? Meld je met deze blauwe knop aan voor het Hart van Nederland-panel en bepaal wat nieuws wordt! Meld je aan

Geen grote incidenten, wel veel lof

Het mooie weer speelde het evenement in de kaart, stelt de organisatie. Grote incidenten bleven uit, hoewel de preventief fouillerende politie pas later op de avond een volledig beeld kan geven van het verloop van de dag. Feesten wordt er sowieso nog volop: het officiële programma eindigt pas later op de avond.

Burgemeester Carola Schouten liet weten "trots te zijn op hoe alle betrokken partijen dit evenement hebben neergezet". Het Zomercarnaval geldt al jaren als één van de grootste en meest kleurrijke festivals van Nederland.

Hart van Nederland/ANP