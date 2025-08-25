Franka gaat met haar creaties voor de wereldtitel bloemschikken

Jij denkt dat je een leuk boeketje bloemen kunt samenstellen? In Den Haag komen bloemisten uit allerlei landen deze week laten zien hoe het écht moet. Ze strijden om de wereldtitel tijdens de World Cup Floral Art. Voor Nederland doet Franka Roenhorst mee, die voor het eerst in haar carrière de kans krijgt om zich te meten met de internationale top.

De bloemiste uit Groningen is al druk bezig met de voorbereidingen. "Ik ga mijn bloemen ophalen bij de kwekers. Het is een bijzonder product dat je in Nederland niet hebt: de unieke epidendrum", vertelt Franka. Voor haar is het extra speciaal: "Dit is de eerste keer dat ik meedoe aan het wereldkampioenschap. Ik vind het ontzettend leuk, maar ik heb het zelf nog nooit eerder meegemaakt."

Van kwekerij naar wereldpodium

Voor haar wedstrijdstukken, die metersgroot worden, haalt Franka de laatste bloemen bij kweker Richard van Ruiten in Roelofarendsveen. Hij levert onder meer exotische bloemen aan deelnemers van internationale wedstrijden. "Ik kom zelf uit het bloemistenvak en heb de kwekerij overgenomen van mijn ouders. We hebben veel bijzondere en exotische bloemen. Franka komt langs in de kwekerij om de bloemen op te halen voor haar stukken", legt hij uit.

Richard zorgt dat alles tiptop in orde is voor de bloemiste: "Een groot deel heb ik wel al gesneden en in water gezet, want die moeten dan lekker stevig worden. Ik zorg dat ik een aantal stelen of bloemen nog niet knip, zodat we dat wel voor het beeld kunnen doen."

Het WK bloemschikken vindt plaats van 28 tot en met 31 augustus in het World Forum in Den Haag. Op zondag 31 augustus mogen bezoekers zelf de indrukwekkende bloemwerken bewonderen tijdens de publieksdag.