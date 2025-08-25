Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Franka gaat met haar creaties voor de wereldtitel bloemschikken

Evenementen

Vandaag, 18:18

Link gekopieerd

Jij denkt dat je een leuk boeketje bloemen kunt samenstellen? In Den Haag komen bloemisten uit allerlei landen deze week laten zien hoe het écht moet. Ze strijden om de wereldtitel tijdens de World Cup Floral Art. Voor Nederland doet Franka Roenhorst mee, die voor het eerst in haar carrière de kans krijgt om zich te meten met de internationale top.

De bloemiste uit Groningen is al druk bezig met de voorbereidingen. "Ik ga mijn bloemen ophalen bij de kwekers. Het is een bijzonder product dat je in Nederland niet hebt: de unieke epidendrum", vertelt Franka. Voor haar is het extra speciaal: "Dit is de eerste keer dat ik meedoe aan het wereldkampioenschap. Ik vind het ontzettend leuk, maar ik heb het zelf nog nooit eerder meegemaakt."

Van kwekerij naar wereldpodium

Voor haar wedstrijdstukken, die metersgroot worden, haalt Franka de laatste bloemen bij kweker Richard van Ruiten in Roelofarendsveen. Hij levert onder meer exotische bloemen aan deelnemers van internationale wedstrijden. "Ik kom zelf uit het bloemistenvak en heb de kwekerij overgenomen van mijn ouders. We hebben veel bijzondere en exotische bloemen. Franka komt langs in de kwekerij om de bloemen op te halen voor haar stukken", legt hij uit.

Richard zorgt dat alles tiptop in orde is voor de bloemiste: "Een groot deel heb ik wel al gesneden en in water gezet, want die moeten dan lekker stevig worden. Ik zorg dat ik een aantal stelen of bloemen nog niet knip, zodat we dat wel voor het beeld kunnen doen."

Het WK bloemschikken vindt plaats van 28 tot en met 31 augustus in het World Forum in Den Haag. Op zondag 31 augustus mogen bezoekers zelf de indrukwekkende bloemwerken bewonderen tijdens de publieksdag.

Lees ook

Door AutoMaatje kan Thiena (100) naar bloemschikken en schilderen
Door AutoMaatje kan Thiena (100) naar bloemschikken en schilderen
12-jarige River werkt samen met moeder en oma aan bloemencorso voor Flower Parade Rijnsburg
12-jarige River werkt samen met moeder en oma aan bloemencorso voor Flower Parade Rijnsburg

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.