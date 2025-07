Auto- en filmgekken vergapen zich aan DeLorean en andere legendarische bolides

Oldtimers, nieuwe bolides, een Pokémon-auto en genoeg andere voertuigen waren te zien tijdens het evenement Retrospective in Brielle. Maar voor filmliefhebbers en autogekken was het middelpunt toch echt de originele DeLorean DMC-12, bekend van de legendarische jaren 80-filmreeks Back to the Future. De zeldzame bolide, waarmee hoofdrolspeler Michael J. Fox zogenaamd door de tijd reisde, heeft naar verwachting duizenden bezoekers getrokken.

Volgens organisator Ronald de Veth gaat het echt om de originele wagen uit de film. "De certificaten zitten erbij. Er zijn wel veel replica’s, maar dit is de enige echte", verzekert hij. Bezoekers konden met eigen ogen de kenmerkende elementen zien, zoals de flux capacitor en het futuristische dashboard. "Voor veel mensen is dit pure nostalgie."

KITT uit de jaren 80-serie Knight Rider. Beeld: Hart van Nederland

Voor de tweede keer

Het is pas de tweede keer dat Retrospective wordt georganiseerd, maar het trekt nu al tussen de 4000 en 5000 bezoekers, schat De Veth. "We zien hier liefhebbers van alle leeftijden, gezinnen op vakantie, maar ook echte diehard fans." De locatie in Brielle werd gekozen omdat de eigenaar van het terrein zelf autoliefhebber is met een flinke collectie.

Naast de 'moviescars' kregen ook de andere wagens de nodige aandacht. Beeld: Hart van Nederland

Movie cars

Behalve de DeLorean stonden er ook andere beroemde filmauto’s, zoals 'KITT' uit Knight Rider, de Plymouth Fury uit Christine, de RX7 uit Tokyo Drift en de bekende Trans Am uit Smokey and the Bandit. "We hebben vijf of zes movie cars hier staan", aldus De Veth.