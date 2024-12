Joop (80) zet honderden oldtimers te koop: 'Ik heb nog nooit zoveel auto's bij elkaar gezien'

Na een halve eeuw verzamelen neemt Joop Stolze (80) afscheid van zijn indrukwekkende collectie klassieke auto’s. In zijn loods in het Zuid-Hollandse De Lier staan nog vierhonderd oldtimers, variërend van zeldzame Jaguars tot een Alfa Romeo Montreal uit 1973.

Zijn passie begon met de aanschaf van een Triumph TR3, een auto die hij meer dan vijftig jaar geleden kocht. Wat ooit een enkele aankoop was, groeide uit tot een collectie van vijfhonderd auto’s. Stolze, die zijn orchideeënkwekerij opgaf om zich volledig op de auto’s te richten, noemt het verzamelen een groot deel van zijn leven.

Nieuwe plannen

Nu is het moment aangebroken om afscheid te nemen. Zijn kinderen willen het bedrijf niet overnemen, en Stolze wil hen de last van een volledige verkoop besparen. Hij heeft de afgelopen jaren al een deel van de collectie verkocht en verwacht dat de resterende auto’s via een veiling een nieuwe eigenaar zullen vinden. Eén auto blijft echter altijd in zijn bezit: de Triumph TR3, het begin van zijn levenswerk.

Ondanks het verdriet over het afscheid heeft Stolze ook nieuwe plannen. Hij wil de loods uiteindelijk slopen om plaats te maken voor een seniorencomplex. Maar tot die tijd ligt de focus op het zorgvuldig afbouwen van een verzameling die decennialang met liefde is opgebouwd.