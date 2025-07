ZIEN: Toeterend afscheid bij uittocht honderden trucks Truckstar Festival

Na een weekend vol glimmend chroom, brullende motoren en indrukwekkende combinaties is zondagmiddag de grote uittocht begonnen van de 43e editie van het Truckstar Festival. Ruim 2300 vrachtwagens verlieten het TT Circuit in Assen, onder toeziend oog van vele toeschouwers langs de A28, A37 en andere hoofdwegen in het noorden van het land.

De uittocht is inmiddels een traditie op zich geworden. Families, liefhebbers en kinderen stonden rijen dik op viaducten en in bermen om hun favoriete trucks uit te zwaaien. Sommigen hadden spandoeken mee, anderen filmden elk passerend voertuig. Er werd getoeterd, gezwaaid, geklapt: voor veel bezoekers is dit hét slotstuk van een weekend vol truckertrots.

Feestelijk slotstuk van een weekend voor en door chauffeurs

Op schouders van ouders keken kinderen vol bewondering naar de lange stoet trucks. Sommigen met hun oren beschermd tegen het lawaai, anderen zwaaiend tot de laatste wagen voorbij was. Voor de chauffeurs is het een eervolle rit naar huis, en voor het publiek een moment van puur genieten.