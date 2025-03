Ze zien ze nu al vliegen: spotters verwelkomen Ramstein-vliegtuigen

Het is voor vliegtuigspotters aftellen geblazen in Friesland, want daar begint volgende week oefening Frisian Flag. Of eigenlijk moeten we de nieuwe naam gebruiken: Ramstein Flag. En nee, dat is geen directe vernoeming naar de Duitse band, maar hier is voor gekozen omdat het vanaf dit jaar een complete NAVO-oefening is geworden.

Voor de spotters is het natuurlijk smullen om al het vliegtuiggeweld te kunnen aanschouwen, want ze staan nu al - vier dagen voor het officiële begin van Ramstein - op de spottersplek bij Marsum te kijken naar het materiaal dat bij de vliegbasis Leeuwarden aankomt.

Bij de groep van inmiddels zo'n dertig spotters staat ook de voorman van de spottersvereniging Aviation Group Leeuwarden, Klaas Koopmans. Zijn enthousiasme kan hij nauwelijks verbergen. "Deze dagen zijn echt heel leuk. Normaal zijn er maar drie of vier vliegbewegingen per dag. Met de oefening die volgende week begint gaan dat er een stuk meer worden."

De drukte die de oefening met zich meebrengt doet hem denken aan lang vervlogen tijden. "Een doorsnee dag is tegenwoordig totaal anders dan in de jaren 80. Toen waren er soms wel 75 vliegbewegingen per dag. Maar nu maken ze veel gebruik van simulatoren, één piloot stapt in een toestel en de rest zit in zo'n apparaat."

Wat is Ramstein Flag precies? De Nederlandse luchtmacht houdt ieder voorjaar een oefening in het noorden die we kennen als Frisian Flag, maar dit jaar wordt die een stuk groter. Een vijftiental NAVO-landen sluit van 31 maart tot 11 april aan. Ze doen tijdens Ramstein Flag alsof de NAVO wordt aangevallen en leren bijvoorbeeld een regen van drones en raketten af te slaan. Naast het hoofdkwartier in Leeuwarden doen ook bases in naburige landen als Duitsland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk mee.

Kortom, het wordt smullen voor de vliegtuigliefhebbende medemens de komende dagen. "Neem gisteren bijvoorbeeld, toen kwamen er buitenlandse toestellen aan. En vandaag kijken we ook naar de toestellen die hier nu op transport aankomen, mogen komt er weer een lading."