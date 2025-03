NAVO: Grote oefening boven Nederland mét Amerikanen

De Verenigde Staten blijven deelnemen aan de grote NAVO-oefening Ramstein Flag, die eind maart van start gaat boven Noord-Nederland, de Waddenzee en de Noordzee. Dit ondanks berichten dat de Amerikanen zich terugtrekken uit toekomstige militaire oefeningen in Europa.

De Amerikaanse president Trump toont zich de afgelopen weken kritischer over de NAVO en verdere militaire steun in de Oekraïense strijd tegen Rusland. Dat leidt tot onrust in politiek Den Haag, te zien in bovenstaande video.

Volgens de Zweedse krant Expressen stoppen de Amerikanen met de planning van nieuwe NAVO-oefeningen in Europa op langere termijn. Of de VS even vaak zal deelnemen als voorheen, blijft onduidelijk. De NAVO bevestigt echter dat Ramstein Flag doorgaat zoals gepland en dat de Amerikanen hieraan meedoen.

De oefening, met Vliegbasis Leeuwarden als hoofdkwartier, is een van de grotere luchtmachtoefeningen binnen het bondgenootschap. Naast de VS en Nederland nemen ook andere NAVO-landen deel, waarbij zowel gevechtsvliegtuigen als ondersteunende eenheden worden ingezet.

Steeds vaker Europese troepen zonder VS

"De NAVO blijft oefeningen plannen en uitvoeren met alle 32 NAVO-landen", verzekert het bondgenootschap. Tegelijkertijd erkent de NAVO dat Europese landen steeds vaker zonder Amerikaanse aanwezigheid trainen. Dit zou passen binnen de bredere trend waarin Europa meer verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen defensie, mede door de veranderende geopolitieke situatie en de focus van de VS op andere regio's, zoals Oost-Azië.

De Nederlandse luchtmacht houdt ieder voorjaar een oefening in het noorden, maar dit jaar wordt die een stuk groter. Een vijftiental NAVO-landen sluit van 31 maart tot 11 april aan. Ze doen tijdens Ramstein Flag alsof de NAVO wordt aangevallen en leren bijvoorbeeld een regen van drones en raketten af te slaan. Naast het hoofdkwartier in Leeuwarden doen ook bases in naburige landen als Duitsland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk mee.

Hart van Nederland/ANP