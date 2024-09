F-16's maken afscheidsvlucht boven Nederland: hier kun je ze zien overvliegen

Nederland neemt vrijdag afscheid van de straaljager F-16. Na 45 gebruiksjaren gaan de toestellen weg. De laatste toestellen vliegen in de middag een afscheidsronde boven Nederland.

Verschillende locaties "waar de straaljagers een band mee hebben" worden vanuit de lucht aangedaan.

De F-16's worden vervangen door nieuwe F-35's. In Veghel zijn ze daar vanwege het geluid niet blij mee:

2:18 F35'ers vliegen meermaals per dag over huis Marcel uit Veghel

De afscheidsvlucht start om 13.30 uur en vliegt in twee uur over de volgende plaatsen:

Volkel (vertrekpunt)

De Peel

Twente

Leeuwarden

Vlieland

Air Operations Control Station Nieuw Milligen

Soesterberg

Den Haag

Woensdrecht

Breda

Gilze-Rijen

Eindhoven

Volkel (einde vlucht)

Route

Vanaf Volkel gaat de formatie langs luchtmachtbasis De Peel, de oude vliegbasis in Twente, via Leeuwarden en Vlieland naar het commandocentrum Nieuw-Milligen. Vervolgens gaan de toestellen langs Soesterberg waar vliegers medisch gekeurd werden en naar Den Haag voor het ministerie van Defensie.

Woensdrecht krijgt een luchtbezoek omdat daar de opleiding voor vliegers was en de F-16's er werden onderhouden. Ook vanaf Gilze en Rijen en Eindhoven zijn de toestellen, die op een hoogte van minimaal 400 meter over Nederland gaan, te bewonderen.

De vliegroute en tijden kunnen door omstandigheden veranderen.

Afscheidsroute F-16-s. Beeld: Koninklijke Luchtmacht

Oekraïne

De toestellen worden sinds 1979 gebruikt en zijn volgens de Luchtmacht verouderd. Het onderhoud wordt duurder. Ze worden vervangen door de nieuwere F-35's. Oekraïne krijgt 24 van de oude F-16's voor de strijd tegen Rusland, achttien toestellen gaan naar een trainingscentrum in Roemenië.

Niet alle F-16's zullen bij het afscheid zijn. Meerdere toestellen zijn al naar het oefenterrein gebracht waar de Roemenen samenwerken met Denen en Belgen. Of er al straaljagers in Oekraïne zijn is niet bekend, vanwege de gevoeligheid van die informatie wordt daarover niets gedeeld.

Hart van Nederland/ANP