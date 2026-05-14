Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Weer een festival afgelast, maar nu is een uil de boosdoener

Weer een festival afgelast, maar nu is een uil de boosdoener

Evenementen

Vandaag, 16:50

Link gekopieerd

Nog geen week nadat het housefestival Music On in Amsterdam op het laatste moment werd afgeblazen, is nu ook een ander evenement in Noord-Holland van de baan. Het truckersfestival Power Valley in Oudkarspel gaat niet door, al ligt de oorzaak dit keer totaal anders.

De organisatie van het truckersfestival vertelt aan NH Nieuws dat het feest komende week niet gehouden mag worden in recreatiegebied Geestmerambacht. De desbetreffende uilensoort zit nu midden in het broedseizoen, daarom moet er eerst worden vastgesteld of er dieren op het festivalterrein aanwezig zijn. Uit onderzoek van een ecoloog blijkt dat precies op de geplande locatie van Power Valley zich een uil in een oud nest bevindt.

Rode lijst

Omdat deze soort in Nederland beschermd is en op de zogenaamde Rode Lijst staat, mag er in een straal van 100 meter rond het nest geen enkel evenement plaatsvinden, waardoor het terrein voorlopig niet gebruikt kan worden voor het truckfestival.

Afgelopen zaterdag nog ging het housefestival Music On in Amsterdam niet door, omdat de gemeente de vergunning introk vanwege veiligheidsproblemen met een tentconstructie.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Festival Amsterdam op laatste moment geannuleerd, organisatie stapt naar rechter
Festival Amsterdam op laatste moment geannuleerd, organisatie stapt naar rechter

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.