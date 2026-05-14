Weer een festival afgelast, maar nu is een uil de boosdoener

Nog geen week nadat het housefestival Music On in Amsterdam op het laatste moment werd afgeblazen, is nu ook een ander evenement in Noord-Holland van de baan. Het truckersfestival Power Valley in Oudkarspel gaat niet door, al ligt de oorzaak dit keer totaal anders.

De organisatie van het truckersfestival vertelt aan NH Nieuws dat het feest komende week niet gehouden mag worden in recreatiegebied Geestmerambacht. De desbetreffende uilensoort zit nu midden in het broedseizoen, daarom moet er eerst worden vastgesteld of er dieren op het festivalterrein aanwezig zijn. Uit onderzoek van een ecoloog blijkt dat precies op de geplande locatie van Power Valley zich een uil in een oud nest bevindt.

Rode lijst

Omdat deze soort in Nederland beschermd is en op de zogenaamde Rode Lijst staat, mag er in een straal van 100 meter rond het nest geen enkel evenement plaatsvinden, waardoor het terrein voorlopig niet gebruikt kan worden voor het truckfestival.

Afgelopen zaterdag nog ging het housefestival Music On in Amsterdam niet door, omdat de gemeente de vergunning introk vanwege veiligheidsproblemen met een tentconstructie.