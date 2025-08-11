Studenten kamperen op Utrecht Centraal tijdens UIT-week: 'Een ideale optie'

Wie deze dagen Utrecht Centraal binnenloopt, kan ineens een rij felgekleurde tentjes tegenkomen. Op het station heeft NS een mini-glamping neergezet voor nieuwe studenten. Het is een actie voor studenten die van ver moeten komen tijdens de Utrechtse Introductie Tijd (UIT-week). Ze hoeven zelf bijna niks mee te nemen, want alles ligt al klaar, inclusief ontbijt.

"Je ziet hier sloffen, een slaapzak, een kussen", somt gastvrouw Dess Willemsen op. "En in de tent ligt een luchtbedje, zodat ze lekker comfortabel kunnen slapen. Het kan natuurlijk lawaaiierig zijn op het station, maar ook daar hebben we aan gedacht. De studenten krijgen oordoppen, en zelfs een slaapmaskertje, zodat ze gewoon een goede nachtrust hebben."

"Super leuk opgezet, heel gezellig. En heel fijn dat ik een eigen tentje heb", vertelt een studente aan Hart van Nederland. "Ze hebben er echt wel iets moois van gemaakt." Zoals zoveel leeftijdsgenoten heeft ze nog niet gelijk een kamer weten te bemachtigen in de stad waar ze gaat studeren. "En het is best ver reizen voor mij, hier naartoe. Dus dit was eigenlijk een ideale optie."

Elke ochtend is er een gezamenlijk ontbijt, waarna de studenten door kunnen naar het programma in de binnenstad.