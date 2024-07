Unieke route van 20 kilometer op laatste dag Vierdaagse

Op de vierde en laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse lopen de meeste wandelaars 10 kilometer korter dan ze eigenlijk van plan waren. Omdat het heel warm wordt, heeft de organisatie de routes ingekort.

De wandelaars van de 50 kilometer lopen dus 40 kilometer, de wandelaars van de 40 kilometer doen 30 en de wandelaars die eigenlijk 30 kilometer zouden lopen, hoeven nu 'maar' 20 kilometer af te leggen. Dat is een unicum: nooit eerder in de geschiedenis van de Nijmeegse Vierdaagse was er een route van 20 kilometer.

Geen 10 kilo bepakking

Voor de meeste militairen verandert er aan de afstand niets. Wel hoeven zij geen 10 kilo bepakking bij zich te dragen. "Dat heeft een medische reden", verklaart marsleider Henny Sackers. "De verkoeling van het lichaam wordt enorm belemmerd door die bepakking. De transpiratie kan niet weg."

Op de verschillende verzorgingsposten van het Rode Kruis is vrijdag extra water en ijs beschikbaar. Ook staan er op diverse plekken langs de route extra watertappunten.

Speciale brug

De bijna 42.000 overgebleven Vierdaagselopers trekken vrijdag richting plaatsen als Malden, Cuijk en Grave. In Cuijk heeft Defensie een speciale brug aangelegd waarover de wandelaars de Maas kunnen oversteken. Wel zullen de inwoners van Cuijk en omgeving een stuk minder Vierdaagselopers zien dit jaar dan ze gewend zijn.

Door het inkorten van de routes buigt de drukste route, die van de mensen die normaal 40 kilometer zouden lopen, al voor Cuijk af in de richting van Heumen en Overasselt. Inwoners van het dorp Vianen krijgen dit jaar helemaal geen Vierdaagselopers door hun straten.

Via Gladiola

De Vierdaagse eindigt traditiegetrouw op de Via Gladiola, een kilometerslange feestelijke tocht over de St. Annastraat richting het eindpunt op de Wedren en de felbegeerde beloning: het kruis voor betoonde marsvaardigheid, beter bekend als het Vierdaagsekruisje.