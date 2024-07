Truckstar Festival trekt tienduizenden bezoekers: 'Eén en al bling bling'

Het Truckstar Festival in Assen heeft dit jaar opnieuw tienduizenden bezoekers getrokken. De afgelopen jaren kwamen zo'n 50.000 à 55.000 mensen af op het festival op het TT-Circuit, en de organisatie schat in dat het er dit jaar ook zeker zoveel waren.

Op de 42e editie van het festival waren dit jaar meer dan 2000 vrachtwagens te bekijken, en waren ook stunts en races te zien. "We boffen dit jaar heel erg met het weer. Vorig jaar hadden we op zondag regen. Nu was het op zaterdag en zondag gezellig druk", zegt een woordvoerder van de organisatie.

Een belangrijk onderdeel van het evenement is de jaarlijkse verkiezing van de mooiste truck van het land. Die komt dit jaar uit Lopik. De rode DAF XG+ 530 uit 2023 van Henri Verkleij kreeg de hoogste beoordeling van de jury. De juryleden konden kiezen uit 24 trucks die lezers van het vakblad Truckstar hadden genomineerd uit honderden foto's van Nederlandse vrachtwagens.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Hart van Nederland/ANP