Tientallen mensen ziek na drekrace in Friesland, slootwater onderzocht

Na de drekrace in het Friese dorp Heeg zijn tientallen mensen ziek geworden. Een drekrace is een hindernisparcours waar onder meer door sloten gelopen wordt. Zo’n vijftig tot honderd deelnemers zouden erna last hebben van overgeven en/of diarree. Volgens de Leeuwarder Courant is er een persoon in het ziekenhuis opgenomen.

In Friesland wordt nu onderzocht hoe zoveel mensen zo ziek kunnen zijn geworden na de race. De Friese GGD zegt tegen Omrop Fryslân dat de kwaliteit van het water voor de race gecontroleerd was. Er was ook geen blauwalg gevonden.

De GGD heeft nu nog een keer monsters van het water meegenomen om te onderzoeken. Toch is het niet zeker of de oorzaak van de ziektes het water is. De kans bestaat ook dat het om een voedselvergiftiging gaat. Als het water negatief test, gaat de GGD verder kijken naar mogelijke oorzaken.