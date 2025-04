(Te) druk, dronken feestgangers, maar ook gezellig: Koningsnacht in beeld

De feesten in het kader van koningsnacht zijn vrijdagavond in veel steden in het land drukbezocht. Zo kwamen er in Amsterdam veel mensen af op de optredens op podia in de Jordaan en bij het Homomonument, meldt AT5. Ook in Arnhem was de toestroom in het centrum groot.

"Arnhem ademt feest! Koningsnacht is begonnen: goede sfeer, volle straten, samen genieten", schreef burgemeester Ahmed Marcouch even voor middernacht op X.

In Utrecht was het zelfs zo druk dat de gemeente rond 21.45 uur mensen opriep om niet meer naar de stad te komen.

Ook in Apeldoorn was het erg druk.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Een fotograaf van ANP zag in de Amsterdamse Jordaan rond 23.30 uur weliswaar veel dronken feestgangers, en door de drukte ook de nodige opstoppingen in de straten, maar sprak van een "uitgelaten sfeer" en tot op dat moment weinig grote problemen.

Eerder op vrijdagavond meldde een ANP-verslaggever in Utrecht al dat ook daar, ondanks de "ontzettende drukte", op dat moment een "gemoedelijke sfeer" heerste.

ANP