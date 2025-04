Regen en kans op onweer tijdens tweede paasdag, later deze week klaart het op

De rest van deze tweede paasdag verloopt in het noorden grotendeels bewolkt, met hier en daar wat lichte regen. In de rest van het land breekt de zon af en toe door, al kunnen ook daar enkele buien ontstaan. Maandagmiddag is zelfs een klap onweer niet uitgesloten. De temperatuur varieert van zo’n 13 graden in het noorden tot lokaal 17 graden in het oosten. De wind blijft zwak.

Maandagavond en in de nacht naar donderdag valt er nog een enkele bui in het oosten. Elders blijft het overwegend droog, met uitgestrekte wolkenvelden en af en toe een opklaring. De temperatuur daalt naar 7 tot 9 graden en de wind blijft rustig.

Rest van de week

Ook dinsdag wisselen zon en buien elkaar af. Er waait een zwakke tot matige wind uit het westen tot zuidwesten en het wordt 14 tot 17 graden.

Woensdag en donderdag blijft de paraplu binnen handbereik: op beide dagen trekken buien over het land. Donderdag is het bovendien met maximaal 14 graden aan de frisse kant.

Vanaf vrijdag knapt het weer op. Het blijft droog en de zon laat zich regelmatig zien. Ook Koningsnacht en Koningsdag lijken droog te verlopen. Op Koningsdag is er geregeld zon en wordt het zo’n 17 graden.