Blubber en ronkende motoren: Sint Maarten op z'n kop door weekend lang crossgeweld

Blubber, banden en brommende motoren: de Acon Autocross in Sint Maarten is jarig en dat vieren ze groots, met maar liefst een weekend lang racen door de modder. Het evenement, na AZ het grootste in de regio Noord-Holland-Noord, duurt doorgaans maar 1 dag maar deze keer maken ze er een weekend van.

De motorcross is in de omgeving al sinds 1969 een begrip. En wie het terrein oploopt, waar duizenden bezoekers tegelijk zich staan te vergapen aan het cross-spektakel, zal dat ook wel snappen. De sfeer zit er immers goed in en er is continu wat te beleven, gezien de ene heat (deelrace) na de andere plaatsvindt.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Wedstrijdleider Chris Wimmel heeft een druk weekend voor de boeg. Maar hij doet het met alle plezier.

Bekijk in de video hierboven hoe de eerste dag van het evenement eraan toeging.