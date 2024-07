Ruim 41.500 lopers krijgen felbegeerde Vierdaagsekruisje ondanks hitte op laatste dag

De Nijmeegse Vierdaagse zitten er weer op en maar liefst 41.552 deelnemers hebben de eindstreep bereikt en daarmee het felbegeerde Vierdaagsekruisje verdiend. Ondanks de hitte vielen er op vrijdag slechts 317 wandelaars uit, zo meldt de organisatie van het wandelevenement.

Dit aantal gefinishte deelnemers is slechts één keer eerder overtroffen, namelijk tijdens de honderdste editie in 2016. Toen wisten 42.557 deelnemers de finish te halen. Wel mochten toen meer mensen starten omdat er meer startbewijzen beschikbaar waren. Ook werd er toen een extra route van 55 kilometer toegevoegd.

Dit jaar konden deelnemers voor het eerst hun startbewijs overdragen aan iemand anders, wat volgens de organisatie heeft bijgedragen aan het hoge aantal deelnemers dat aan de start verscheen en ook daadwerkelijk finishte.

Het beste van Hart van Nederland? Volg ons op WhatsApp of Threads Wil je dagelijks op de hoogte worden gehouden van de mooiste en meest indrukwekkende verhalen van Hart van Nederland? Meld je dan aan voor ons WhatsApp-kanaal, via deze link of volg ons op Threads, hier te vinden.

Hitte op de laatste twee dagen

De weersomstandigheden waren de eerste dagen gunstig, maar op de laatste dag werden de routes vanwege de warmte ingekort met 10 kilometer. Dit gaf de deelnemers meer tijd om het parcours af te leggen. Bovendien waren er extra watertappunten langs de route geplaatst en hoefden militairen niet met bepakking te lopen.

Marsleider Henny Sackers is "enorm trots op alle wandelaars die deze prestatie hebben geleverd". Hij prees ook de "tomeloze inzet" van de vele vrijwilligers die het evenement in goede banen hebben geleid. "De 4Daagse is een ongeëvenaard hoogtepunt op de Nederlandse evenementenkalender."

Volgend jaar

De 107e editie van de Vierdaagse vindt plaats van 15 tot en met 18 juli 2025. Het is dan de honderdste keer dat er in en om Nijmegen wordt gewandeld. De eerste paar edities werden op verschillende plekken in het land gehouden. "Dat belooft een bijzondere editie te worden", aldus Sackers.