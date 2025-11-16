Ruim 2,2 miljoen kijkers zien intocht Sinterklaas op Texel

De landelijke intocht van Sinterklaas is zaterdag door ruim 2,2 miljoen mensen bekeken. Dat meldt mediadeskundige Tina Nijkamp zondag op Instagram. Vorig jaar werd de intocht door zo'n 1,9 miljoen mensen bekeken. Het was een intocht met wisselvallig weer, een lach en een traan.

Kinderen in Nederland hebben er weer bijna een jaar op moeten wachten, maar zaterdag is Sinterklaas weer heelhuids aangekomen na een lange reis met de stoomboot vanuit Spanje. De goedheiligman kwam samen met zijn pieten aan land op Texel, waar dit jaar de landelijke intocht plaatsvond.

Het spektakel is door zo'n 2,2 miljoen mensen bekeken. Langs de kant waren er zo'n 12.000 toeschouwers die een glimp wilde opvangen van de Goedheiligman en zijn pieten. Dat is iets lager dan het verwachte aantal bezoekers. Eerder ging de gemeente uit van zo'n 16.000 bezoekers.

Eerbetoon voor Dieuwertje Blok

Tijdens de live-uitzending van de landelijke intocht was onder meer te zien hoe Sinterklaas met zijn pieten aanmeerde op Texel. Aan het eind van de uitzending werd ook nog een kort eerbetoon gehouden aan de in maart overleden Dieuwertje Blok. Nadat presentatrice Merel Westrik de intocht afsloot, waren beelden van golven op zee te zien en was het geluid van zeevogels te horen. "Voor Dieuwertje", verscheen daarop kort onderin beeld.