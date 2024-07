Routes Nijmeegse 4Daagse vrijdag ingekort om hitte

Vrijdag belooft een bloedhete dag te worden met temperaturen die ruim boven de 30 graden uitkomen. De hitte heeft de organisatie van de Nijmeegse 4Daagse ertoe gebracht om in te grijpen en de routes voor de lopers in te korten.

De 50-kilometerlopers hoeven vrijdag slechts 40 kilometer af te leggen. Voor de 40-kilometerlopers wordt de afstand teruggebracht naar 30 kilometer, en de 30-kilometerlopers mogen zich beperken tot 20 kilometer. Deze maatregelen zijn genomen om de gezondheid en veiligheid van de lopers te waarborgen, vooral tijdens de heetste uren van de dag tussen 15.00 en 18.00 uur, wanneer de intocht zijn hoogtepunt bereikt.

Ook voor de militairen die deelnemen aan de 4Daagse zijn er aanpassingen gemaakt. Normaal gesproken zijn zij verplicht om met een bepakking van 10 kilo te lopen. Vanwege de extreme hitte mogen zij nu zonder deze extra last op pad gaan.

Bij de finish op de Wedren en aan het begin van de Via Gladiola (na Malden) zullen er extra waterpunten komen. Verder blijft alles wel bij het oude, de starttijden zullen niet wijzigen en de finish blijft open tot 18.00 uur.

"De te nemen maatregelen geven de wandelaars de gelegenheid om onderweg extra rust in te lassen of om tijdig te finishen", zegt marsleider Henny Sackers in een persverklaring. De organisatie adviseert deelnemers om onderweg genoeg te eten en te drinken, en om in beweging te blijven.

Deelnemers mogen niet afwijken van hun nieuwe route, verduidelijkt een woordvoerster. "De oude route komt te vervallen. Dat betekent als je buiten jouw route loopt, je van het reglement afwijkt en dat betekent diskwalificatie. Dat is natuurlijk ook vooral voor de veiligheid van de deelnemers zelf. Denk er ook aan dat dan op de 50 kilometer ook geen enkele voorziening is", zegt ze. Er wordt morgen "actief op gehandhaafd".

Het inkorten van de route van de Vierdaagse is in het verleden vaker gebeurd. In het verleden vielen er meermaals doden toen het rond de Vierdaagse zeer warm was. In 2006 werd de Vierdaagse na één dag afgelast, toen twee mensen overleden en honderden mensen flauwvielen in de hitte. De Vierdaagse in 2022 werd met een dag ingekort omdat het erg warm was.

Blijf in beweging

De organisatie deelt via hoogleraar fysiologie Maria Hopman ook nog tips om het hoofd koel te houden: "Blijf onderweg goed eten en drinken. Denk daarbij ook aan voldoende suikers en zouten. En zodra je ergens moet wachten, zowel onderweg als op het finishterrein: blijf in beweging. Natuurlijk willen wandelaars na afloop graag proosten met bijvoorbeeld een biertje, maar ga wel voorzichtig om met alcohol bij hoge temperaturen.”

Hart van Nederland/ANP