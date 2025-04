Meerdere paasvuren mogen op het nippertje tóch doorgaan

Meerdere paasvuren mogen komend weekend onverwachts toch doorgaan, omdat de natuur wat minder droog is. Op sommige plekken waren de paasbulten echter al afgebroken.

De gemeente Emmen had vanwege het hogere risico op natuurbranden alle paasbulten in plaatsen als Erica, Weiteveen en Schoonebeek al opgeruimd. Nu de natuur onverwachts toch minder droog is, is er nog maar weinig tijd over om nieuwe bulten te bouwen voor de geplande veertien vuren. Of het op alle plaatsen gaat lukken, wist een woordvoerder vrijdagochtend nog niet.

Dat wat ooit met de mammoet is gebeurd, namelijk uitsterven, mag niet gebeuren met de paasvuren. Daarom stond Barry Gekpen dinsdag met een enorme mammoet voor de deur van van de Tweede Kamer. Dat zie je in de video bovenaan.

Vergunningen uit voorzorg ingetrokken

De gemeente Midden-Groningen had de vergunningen voor de drie paasvuren daar uit voorzorg al ingetrokken. De vuren kunnen daardoor niet doorgaan, aldus een woordvoerder, ook al heeft de veiligheidsregio toch het risico op natuurbranden naar beneden bijgesteld.

In andere gemeenten gaan de vuren wel door. Burgemeester Jurgen van Houdt van Rijssen-Holten laat wel weten dat het niet te hard mag waaien. Of dit het geval is moet dit weekend blijken.

In Winterswijk zijn twintig vuren aangevraagd. De gemeente had organisatoren gevraagd om de bulten die ze al hadden opgebouwd niet verder te verhogen vanwege de droogte. Inmiddels heeft de gemeente ze laten weten dat de vuren toch op de gewone manier door kunnen gaan. Volgens een woordvoerster is er voor zover bekend nog geen vuur dat toch is afgelast. Achttien van de paasvuren in de buurtschappen binnen de gemeente zijn op zondag en twee op maandag.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) liet donderdag weten dat de luchtkwaliteit op sommige plekken tijdens Pasen "slecht tot zeer slecht" zal zijn vanwege de paasvuren. Mensen die gevoelig zijn voor smog kunnen het beste binnenblijven.