Ondanks de regen viert Nederland massaal Hemelvaartsweekend

Hoewel de weersvoorspellingen niet ideaal zijn, trekt Nederland dit Hemelvaartsweekend gewoon naar de camping toe en gaan we er heerlijk dagjes op uit. Het lange weekend - voor wie ook vrijdag vrij heeft genomen - is vaak een van de drukste van het jaar en is nu niet anders.

Woensdag was er al een flinke avondspits, en ook met Hemelvaartsdag zelf zal het drukker op de weg zijn. "Hemelvaart en Pinksteren worden altijd ver van tevoren geboekt en die mensen gaan gewoon komen, ondanks de regen", zegt Bas van Mil van Stichting Vrije Recreatie. "Doordat het een kort weekend is blijven veel mensen in Nederland en is het dus extra druk."