Terrein Oktoberfest dicht na vondst explosieven: 'Gerichte dreiging'

Evenementen

Vandaag, 11:18

Het festivalterrein van het Oktoberfest in München blijft woensdag tot nader order gesloten vanwege een incident in de stad, meldt de politie. Vanochtend brak er brand uit in een woning in het noorden van München, waarbij knallen en schoten werden gehoord. Hulpdiensten rukten massaal uit en troffen verderop een gewonde aan die later overleed, aldus de Duitse politie.

Eén persoon wordt nog vermist, maar vormt volgens de autoriteiten geen bedreiging. Ook werden explosieven aangetroffen. De explosievendienst is ingezet om deze veilig te ontmantelen. Volgens burgemeester Dieter Reiter werd bij het incident een brief gevonden van de vermoedelijke dader, de overledene. Volgens Reiter gaat het om een gerichte dreiging tegen het Oktoberfest in München.

Buitenlandse tradities worden de laatste jaren steeds populairder in Nederland. Feestdagen zoals Halloween, Oktoberfest en St. Patrick's Day zetten voet op Nederlandse bodem:

Buitenlandse feestdagen steeds meer in trek bij Nederlanders: 'Behoefte aan beleving'
Buitenlandse feestdagen steeds meer in trek bij Nederlanders: 'Behoefte aan beleving'

Bijna heel de dag gesloten

De festivalorganisatie bevestigt dat het terrein tot in ieder geval 17.00 uur gesloten blijft. Het Oktoberfest trekt jaarlijks circa 6 miljoen bezoekers, waaronder veel Nederlanders, en viert dit weekend zijn slotweekend. Diverse ov-lijnen zijn stilgelegd in afwachting van het onderzoek. Vanwege de verkeershinder die hierdoor is ontstaan, adviseert de politie het gebied te mijden.

Hart van Nederland/ANP

