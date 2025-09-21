Terug

Nederlander (50) aangehouden voor billenknijpen op Duits Oktoberfest

Crime

Vandaag, 21:23

En 50-jarige Nederlander is in de Duitse deelstaat Beieren zaterdag aangehouden wegens seksueel ongewenst gedrag. De Beierse politie meldt zondag dat de Nederlandse feestganger zich zou hebben misdragen op het Oktoberfest in München.

De Nederlander is vrijgelaten nadat hij een borgsom van zesduizend euro had betaald. Hij zou een vrouw in de billen hebben geknepen. Naast de Nederlander werden nog vier anderen om dezelfde redenen aangehouden, onder wie twee Italianen.

Zaterdag was de eerste dag van het jaarlijkse volksfeest in het zuiden van Duitsland, dat ook door duizenden Nederlanders wordt bezocht. Het Oktoberfest duurt nog tot en met zondag 5 oktober.

© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.