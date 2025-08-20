Terug

Amsterdam volgestroomd voor intocht SAIL

Evenementen

Gisteren, 16:19

Langs het IJ in Amsterdam staan rijendik bezoekers voor de intocht van SAIL. Achter het Centraal Station en aan de noordkant bij Filmmuseum EYE hebben zich veel mensen verzameld om de parade van tallships en historische schepen te zien.

De eerste vaartuigen arriveren naar verwachting rond 14.00 uur in de IJhaven, waar ze worden verwelkomd met saluutschoten. Voorop vaart de Clipper Stad Amsterdam, een driemaster met onder anderen burgemeester Femke Halsema aan boord.

Woensdagochtend vertrokken alle schepen voor de SAIL-In vanuit IJmuiden. Langs de kant staan op verschillende plekken mensen te kijken naar de parade, ziet een verslaggever. Zo is de kade bij Velsen-Noord en -Zuid helemaal vol en staat bij Beverwijk een rij campers met dagjesmensen.

