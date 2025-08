Fatih is eerste medische ambassadeur voor Pride: 'We moeten verbinding zoeken met elkaar'

Na een week vol evenementen bereikt de Pride Month in Amsterdam zaterdag zijn hoogtepunt met de traditionele Canal Parade, waarbij de Amsterdamse grachten zoals ieder jaar weer gekleurd zullen zijn met regenbogen en versierde boten. In totaal varen er 80 organisaties mee die zich elk inzetten voor de queer-gemeenschap. De 30-jarige Fatih Bici is dit jaar een van de zeven nieuwe ambassadeurs van de jaarlijkse Pride. "Een hele eer", zo zegt hij zelf.

Fatih is psychiater in opleiding en geeft wekelijks transculturele therapie, waarbij hij zich focust op identiteitsontwikkeling. Toch merkt hij dat er binnen de medische wereld nog veel onwetendheid is over de queer-gemeenschap. "Cliënten vertellen me vaak dat ze homofoob worden benaderd of dat behandelaren verkeerde termen gebruiken." Fatih pleit daarom voor een veiligere sfeer in de gesprekskamer. "Dat is essentieel voor de queer-gemeenschap."

We moeten de verbinding zoeken met elkaar, ondanks de verschillen. Fatih Bici, Pride ambassadeur

Met zijn ambassadeurschap wil Fatih niet alleen zichtbaarheid creëren en tijdens de Canal Parade de vrijheid vieren, maar ook benadrukken dat Pride nog altijd een protest is. "Het wordt namelijk nog niet overal geaccepteerd", legt hij uit. "Daarom probeer ik, mede door mijn ambassadeurschap, de verbinding te zoeken met de mensen om de boodschap over te brengen. In een tijd waar veel polarisatie plaatsvindt, vind ik dat we daar aandacht aan moeten besteden. We moeten de verbinding zoeken met elkaar, ondanks de verschillen."

'Iedereen mag zichzelf zijn'

Dat het belangrijk is om mee te varen en om je stem te laten horen, weet ook stichting Colourful Pride. De organisatie creëert onder meer veilige ruimtes voor de lhbtiqia+-gemeenschap en hun families, en neemt dit jaar voor de tweede keer deel aan de Canal Parade.

"Dit jaar staat onze boot in het teken van Colourful Youth, wat staat voor zichtbaarheid voor queer jongeren", legt Sherryl Netteb van de organisatie uit. "We willen laten zien dat je niet alleen bent en dat je goud waard bent, met onze gouden en beige kleding als symbool."

Op de boot zullen persoonlijke steunboodschappen in diverse talen zichtbaar worden gemaakt op borden. "We willen laten zien wat representatie betekent: queer personen nemen de ruimte in en maken hun stem hoorbaar. We willen laten zien dat iedereen zichzelf mag zijn."

