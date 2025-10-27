Amsterdam viert 750 jaar met meterslange taart op de Dam

Het is groot feest in Amsterdam, want maandag is de eigenlijke verjaardag van onze hoofdstad die maar liefst 750 jaar bestaat. Daarmee is het ook de afsluitende dag van het jubileumjaar. Er staan nog een paar feestelijke dingen op de agenda.

Op de Dam in Amsterdam snijdt burgemeester Femke Halsema een 75 meter lange taart aan. Ook opent ze Amsterdam in Motion, een grote multimediale maquette van de stad. Sluitstuk is de Nationale Viering Amsterdam 750 jaar, een concert dat maandagavond live op tv wordt uitgezonden.

Ter ere van het 750-jarig jubileum van de hoofdstad, waren er het afgelopen jaar tal van evenementen om de verjaardag van Amsterdam te vieren. Zo werd het dak van de Nieuwe Kerk op de Dam geopend voor publiek, waarbij mensen een uniek uitzicht hadden over het plein. Ook werd de A10 afgesloten voor het Festival op de Ring en vond de tiende editie van SAIL plaats.

Amsterdammers tevreden

Van de Amsterdammers kijkt 70 procent positief terug op de viering van 750 jaar Amsterdam. Vooral het Festival op de Ring en SAIL worden genoemd als gezellige en feestelijke evenementen.

Een heel klein deel, 8 procent, is negatief en vindt dat de feestelijkheden geldverspilling zijn geweest, zo blijkt uit een representatief onderzoek in opdracht van de gemeente Amsterdam. Gemiddeld 60 procent van de inwoners heeft meegedaan aan een festiviteit. Onder jongeren was dat zelfs driekwart.