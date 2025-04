Zo smaakt 750 jaar Amsterdam: van haring met uitjes tot broodje kroket

Vanwege het 750-jarig bestaan van Amsterdam organiseert het Allard Pierson Museum sinds vorige week een expositie over de bijzondere, eeuwenoude eetcultuur van de hoofdstad. Haring, de oliebol en het broodje kroket: typische Amsterdamse lekkernijen. Maar wat ook opvalt: Amsterdam is al eeuwen toonaangevend als het gaat om ingelegd zuur, zoals uitjes, piccalilly en augurken.

Zuurwarenwinkels zijn tegenwoordig zeldzaam in de stad, maar De Leeuw Zuurwaren weet al generaties lang te overleven. Volgens kenners komt dat doordat zuur en Amsterdam onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Hart van Nederland bezocht zowel de tentoonstelling als de zuurdeskundigen. Dat is te zien in bovenstaande video.

Oudste kookboek van Amsterdam

Bezoekers van de tentoonstelling kunnen onder meer kookboeken, menukaarten en archeologische vondsten bekijken die samen de eetcultuur van de afgelopen 750 jaar illustreren. Er zijn topstukken te zien, zoals het enige bekende exemplaar van het oudste kookboek van Amsterdam uit 1617 en een Portugees-Joods receptmanuscript van rond 1800.

De geschiedenis van uiteenlopende etenswaren komt aan bod, waaronder die van haring, nasi goreng, oesterpastei, de oliebol en het broodje kroket. De kroket zelf is niet in Amsterdam bedacht, maar het broodje eromheen wél. "Bij elk gerecht staat een kookboek uit de collectie van het Allard Pierson in de schijnwerpers, aangevuld met andere kookboeken, objecten en recepten." Daarnaast zijn er prenten, schilderijen, tekeningen en foto's te bewonderen.

Amsterdamse chefs en experts geven hun visie op eettrends, zoals seizoensgebonden eten, vegetarisme en het uitwisselen van recepten. Ook is er aandacht voor de diversiteit aan eetculturen in de stad. Bezoekers kunnen bovendien meewerken aan een groeiend tafelkleed, een gezamenlijk kunstproject dat tijdens de tentoonstelling vorm krijgt.

De tentoonstelling is te zien van 11 april tot en met 7 september 2025.

Hart van Nederland/ANP