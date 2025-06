In Casteren doen ze het: op de camping met je hele dorp

In het Brabantse Casteren is dit weekend een bijzonder tafereel te zien: honderden dorpsbewoners hebben hun tent of caravan opgezet op een tijdelijke camping midden in het dorp. Het evenement heet 'Hul Caastere kampeert' – een knipoog naar het bekende bakprogramma – en trekt zo’n 600 van de ruim duizend inwoners. Iedereen uit het dorp, of die op een andere manier verbonden is met Casteren, is welkom.

Organisator Bart van Esch straalt van oor tot oor: "Tien jaar geleden hebben we dit bedacht", zegt hij tegen Hart van Nederland. In 2017 vond de eerste editie plaats, maar corona gooide daarna roet in het eten. Sinds 2022 wordt het feest weer georganiseerd, en nu dus voor de derde keer. “We hebben het professioneel aangepakt. Iedereen heeft stroom en alle voorzieningen zijn aanwezig.”

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Sfeer proeven

Van de 600 bezoekers blijven er naar verwachting zo'n 330 ook daadwerkelijk een of meerdere nachten slapen. De rest komt voor een dagje sfeer proeven en natuurlijk voor de Brabantse gezelligheid die zo kenmerkend is voor het dorp.

De tijdelijke camping is het decor voor livemuziek, vermaak voor de kinderen, gezamenlijke maaltijden en spontane ontmoetingen. Voor veel dorpsbewoners is het dan ook hét moment om elkaar weer echt te spreken. “Het is gewoon ouderwets gezellig”, aldus Van Esch.