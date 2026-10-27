NPO trekt stekker uit Nederlandse deelname Songfestival

Nederland doet definitief niet mee aan het Eurovisie Songfestival in 2027. De NPO heeft na overleg met het College van Omroepen besloten de voorbereidingen stop te zetten. Volgens de publieke omroep is er onvoldoende draagvlak voor deelname. Het Songfestival blijft wel op de Nederlandse televisie te zien, inclusief Nederlands commentaar.

Eerder besloot de NPO nog dat Nederland zou terugkeren naar het Songfestival, ondanks het besluit van AVROTROS om niet deel te nemen vanwege de deelname van Israël en de oorlog in Gaza. Dat leidde tot veel kritiek, onder meer van honderden medewerkers van de publieke omroep.

Na nieuwe gesprekken met omroepen heeft de NPO nu besloten alsnog af te zien van deelname. Volgens de organisatie bleek het niet mogelijk om voldoende steun te vinden voor een Nederlandse inzending.

In de video bovenaan dit artikel legt AVROTROS uit waarom de omroep niet wilde deelnemen aan het Eurovisie Songfestival.

'Te vroeg om deel te nemen'

"We begrijpen dat dit een teleurstelling is voor iedereen die zich verheugt op een Nederlandse inzending bij het Eurovisie Songfestival", zegt NPO-bestuursvoorzitter Jet de Ranitz.

Volgens De Ranitz leek er aanvankelijk voldoende steun om terug te keren. "Helaas hebben we hier geen goede vorm voor kunnen vinden. Daardoor moeten we concluderen dat het op dit moment te vroeg is om in 2027 deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival."

De NPO had ook de mogelijkheid om de NTR aan te wijzen voor de Nederlandse deelname, maar besloot dat niet te doen. "Als we concluderen dat het onderwerp dusdanig gevoelig is dat het voor zulke verdeelde reacties zorgt, vind ik het onverantwoord om een omroep te verplichten de organisatie van 2027 op zich te nemen", aldus De Ranitz.

Songfestival blijft op televisie

Ondanks het ontbreken van een Nederlandse inzending blijft het Songfestival te volgen bij de publieke omroep. De NOS zendt zowel de halve finales als de finale uit, met Nederlands commentaar.

De NPO blijft daarnaast in gesprek met organisator EBU over de toekomst van het evenement.