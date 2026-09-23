Nederland doet weer mee aan Eurovisie Songfestival 2027

Nederland keert na een jaar afwezigheid terug op het Eurovisie Songfestival. Een onafhankelijk team van experts gaat vanuit de NPO de Nederlandse deelname in 2027 verzorgen. Dat heeft de NPO woensdag bekendgemaakt.

De NPO gaat het team de komende tijd samenstellen. Het zal voornamelijk bestaan uit experts binnen de publieke omroep, maar ook freelancers kunnen aansluiten. Mensen van AVROTROS zullen niet in het team zitten. De NPO hoopt "voor de kerst" bekend te maken wie namens Nederland naar het Songfestival gaat.

AVROTROS stapte eruit

AVROTROS gaf eind augustus de verantwoordelijkheid voor de Nederlandse deelname terug aan de NPO. De omroep zag onvoldoende reden om opnieuw mee te doen, met name vanwege de aanwezigheid van Israël op het Songfestival.

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Vrijwel alle andere omroepen gaven daarna aan de Nederlandse deelname ook niet te willen organiseren. De NOS wordt nu verantwoordelijk voor de verslaggeving rond het Songfestival, de voorbeschouwingen en het commentaar.

Jaar zonder Nederland

Nederland deed afgelopen editie voor het eerst in 24 jaar niet mee. AVROTROS trok zich samen met vier andere landen terug vanwege de aanwezigheid van Israël. De omroep wees daarbij onder meer op het menselijk leed in Gaza, de onderdrukking van persvrijheid en vermeende inmenging van de Israëlische regering in de competitie.

Het Eurovisie Songfestival van 2027 vindt in mei plaats in de Bulgaarse stad Burgas.