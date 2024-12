Mensen bestellen massaal vuurwerk: online verkoop nu al hoger dan vorig jaar

Ondanks dat iets meer gemeenten rond de jaarwisseling een vuurwerkverbod instellen, hebben Nederlanders tot nu toe meer vuurwerk online besteld dan vorig jaar om deze tijd. Voorzitter Leo Groeneveld van Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN) stelt dat consumenten 15 procent meer geld aan vuurwerk hebben besteed ten opzichte van 2024.

Met het einde van het jaar in zicht neemt het aantal vuurwerkknallen in Nederland weer toe. Voor veel mensen is dit een tijd van gezelligheid en tradities, maar voor anderen brengt het vooral stress en beperkingen, zo is te zien in bovenstaande video.

Mensen kunnen in Nederland pas vanaf 28 december vuurwerk kopen, maar kunnen dit nu wel alvast online bestellen. Het is volgens Groeneveld niet helemaal duidelijk waarom mensen dat tot nu toe meer hebben gedaan. "Het kan zijn dat mensen denken dat er een tekort komt en alvast gaan bestellen", vermoedt Groeneveld. Volgens hem bestellen mensen vooral siervuurwerk, waaronder grote compoundboxen. Knalvuurwerk is ook dit jaar verboden in heel Nederland.

Afsteekverbod

Lokale afsteekverboden zullen niet leiden tot minder omzet, denkt de voorzitter van de vuurwerkbranche. Of vuurwerkhandelaren tot en met de jaarwisseling meer verkopen dan vorig jaar, kan Groeneveld nog niet zeggen. "Dit is het prille begin, komende weken zijn heel bepalend voor wat er wordt besteld. Maar we verwachten zeker niet dat het minder is dan afgelopen jaar, het enthousiasme onder consumenten is groot." Hij verwacht dat tijdens de kerstdagen het meeste vuurwerk via internet wordt besteld, net als eerdere jaren.

In 2022 bereikte de vuurwerkverkoop volgens BPN een recordomzet van 110 miljoen euro. Het jaar daarna viel de omzet iets lager uit, toen is naar schatting van de branchevereniging voor vuurwerkimporteurs en groothandelaren zo'n 105 miljoen euro aan siervuurwerk verkocht.

Hart van Nederland/ANP