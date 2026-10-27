Meerderheid steunt besluit om niet naar Eurovisie Songfestival te gaan

Eerst gingen we niet, toen weer wel maar nu echt definitief niet. Er zal geen Nederlandse inzending naar het Eurovisie Songfestival gaan dit jaar. Dat maakte de NPO vandaag bekend. En daar is een meerderheid van de panelleden van het Hart van Nederland Panel het mee eens.

Bijna 60 procent van de panelleden vindt het een goed besluit. Ook op straat juicht men het besluit toe. "Ik vond het een bijzonder ruggengraadloze beslissing om toch wel mee te doen. Als je principes hebt, dan blijf je daar gewoon voor staan", zegt iemand op straat.

'Nederland is het knullige jongetje van de klas'

Er zijn ook mensen die het wel jammer vinden. "Dat hele gedoe met dat anti-Israël, met sport, met songfestival, het gaat wat mij betreft alle perken te buiten", zegt een vrouw.

Lees ook: Landen in gewapend conflict mogen Songfestival niet organiseren

Songfestivaljournalist GJ Kooijman denkt dat Nederland vandaag 'het knullige jongetje van de klas is'. "Vier weken geleden kondigden we groots aan dat we als eerste boycottende land terugkomen en drie weken later terugkrabbelen omdat je je eigen achterban niet goed hebt gecheckt."

Hoewel Nederland niet meedoet aan het Eurovisie Songfestival, wordt het wel gewoon uitgezonden. Die taak neemt de NOS op zich.