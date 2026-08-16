Limburgse bierbrouwerij wint prijs voor beste 'klassieke pils' ter wereld

Het beste klassieke pils ter wereld is afkomstig uit ons eigen kikkerlandje. Alfa Edel Pils uit het Limbugse Thull heeft namelijk de titel World's Best Classic Pilsener gewonnen bij de World Beer Awards 2026. Het is niet de eerste keer dat de familiebrouwerij de titel wint. Ook in 2021 werden ze verkozen door de vakjury.

In het Britse Norwich werden de winnaars woensdag bekendgemaakt. Alfa Edel Pils had eerder al goud behaald in de Nederlandse voorronde. In de internationale finale nam het Limburgse bier het vervolgens op tegen meer dan vijftig andere nationale winnaars.

Langlopend familiebedrijf

De Alfa Bierbrouwerij is een familiebedrijf dat al 156 jaar bestaat. Het wordt geleid door de vierde en vijfde generatie van de familie. Ze houden zich vast aan hun traditioneel familierecept en behoren tot de onafhankelijke bierbrouwerijen van Nederland. Ze zijn de enige brouwerij in ons land met gecertificeerd natuurzuiver water uit eigen bron.

Nederlands succes

De World Beer Awards is een competitie waarbij bieren uit verschillende landen en uiteenlopende stijlen worden beoordeeld. In totaal kwamen vijf Nederlandse bieren als International Style Winner uit de bus. Naast Alfa Edel Pils vielen ook Gouverneur Quadrupel, Boschdal Port Infused, Hertog Jan Vatgerijpt Weinbrand, en Prinsenleven Royal Blond Beer in de prijzen.

Nederland heeft dus een aantal zeer succesvolle brouwerijen, toch is het moeilijk om te blijven brouwen door accijnsverhogingen: