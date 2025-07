Landgraaf geeft ruimte aan jonge crossers: 'Zo kunnen ze veilig hobbyen'

Crossen op scooters, motoren of quads: voor veel jongeren is het dé uitlaatklep. Maar legale plekken om dat te doen, zijn er nauwelijks. In Landgraaf probeert het evenement Bring Your Bikes Out daar verandering in te brengen. "Als je dit geen ruimte geeft, belandt het in de illegaliteit", aldus organisator Onno Buijnsters.

Jong én oud stunten zondag, legaal, onder toezicht en met alle veiligheidsmaatregelen, op het terrein van Megaland. De spectaculaire opening is in handen van vier jonge meiden, waaronder een 13-jarige op een quad. Met het evenement wil de organisatie proberen "jongeren die gepassioneerd zijn door motoren en stunts een legale en veilige plek te bieden om hun hobby uit te oefenen".

"We hebben dit georganiseerd vanwege feit dat illegale stuntsessies niet veilig waren en op teveel weerstand stuitte van lokale bewoners die klachten stuurden naar de politie", aldus Buijnsters. "Maar voornamelijk vanwege het feit dat we de jeugd en andere jonge stunters een veilig en legaal stuntfestijn wilden bieden."

Over de veiligheid van het evenement heeft de organisatie goed nagedacht. "We hebben medisch personeel, meer dan vier kilometer hekwerk, waterbarrières, en ambulances ter plekke. Meestal zijn die niet eens nodig, maar aan alles is gedacht", legt Buijnsters uit.