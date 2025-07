Ultieme droom van motorcrossers is de Dakar Rally en Ian doet mee

Ian Olthof doet een gooi naar de heilige graal binnen de motorsport: de Dakar Rally. Dat Ian meedoet is nog specialer doordat hij meerdere zware crashes had en blessures kreeg tijdens zijn carrière. Hij heeft zelfs een periode helemaal niet meer op de motor gezeten. Hart van Nederland ging langs bij zijn training.

Ian is de enige Nederlander die dit jaar meedoet aan de Dakar Rally, vertelt hij na zijn training in een zandkuil in het bos van Hellendoorn. "Het had wat voeten in de aarde, maar het is me uiteindelijk toch gelukt. De Dakar is de meest magische en bijzondere race in de motorcrosssport. Dus meedoen is een unieke kans en een droom die uitkomt."

In de eerste kwalificatiewedstrijd crashte Ian, en brak hij vier ribben. "Maar in de herkansingspoging in Zuid-Afrika lukte het me toch om me te kwalificeren." De Dakar Rally wordt ieder jaar in januari gehouden. Ian doet mee aan de race voor motoren, daarnaast heb je nog buggy's, trucks en auto's.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

De voorbereidingen zijn nu in volle gang. De motorcrosser traint vier keer per week in de gym en crosst veel. "Normaal heb je wel 2 à 3 jaar nodig om je voor te bereiden op de Dakar, maar ik doe het nu in een jaar. Ik train hier veel, maar dat is niet ideaal. Dus daarom doe ik ook trainingen in Marokko, vanwege het zand, en Portugal, vanwege leren te navigeren en de rust op de wegen."

In de woestijn slapen

De tocht is dit keer in Saudi-Arabië. "Ik ben niet zenuwachtig, maar moet wel voorzichtig zijn, want het risico op een ongeluk is vrij groot", vertelt Ian. "Daarnaast zijn de marathonetappes altijd intensief. Dat zijn de etappes waarbij je 's nachts in de woestijn moet slapen. Dan heb ik dus ook mijn team niet bij me, dat is wel spannend."

Het meedoen aan de Dakar Rally is extra bijzonder voor Ian omdat hij dacht dit nooit meer te kunnen bereiken. "Ik ben vanaf 2012 tien jaar lang gestopt met serieus crossen. Dit kwam door een zwaar ongeval waarbij ik veel botten brak en meer dan een halfjaar moest herstellen. Daarnaast werd ik ouder en het was financieel ook een zeer dure hobby." In 2022 pakte hij het motorcrossen weer op. Met drie jaar later dus de ultieme droom die uitkomt.