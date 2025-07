Motorrijder crasht van 'Wall of Death' op kermis in Uden

Een man is tijdens een motorstunt op de kermis in Uden van de ‘Wall of Death’ gevallen. De val gebeurde tijdens een optreden van Infernal Varanne Riders, een groep uit de Franse stad Biarritz.

De groep motorcoureurs trekt door heel Europa en voert stunts uit in circussen en kermissen. Deze week is de groep te zien in Uden met één van de laatste rondreizende steile wand-attractie. Hierbij rijden crossers tegen een vrijwel verticale muur, genaamd 'Wall of Death’. De wand is 75 jaar oud en heeft op de kermis in Parijs gestaan. Het is de grootste van Europa.

Zonder helm

Op de eerste dag van de kermis in Uden gaat het echter mis. Op de verschillende video’s van het ongeluk die online rond gaan is te zien hoe motorcrosser harder en harder rond gaat. Zodra zijn handen de lucht in gaan en de publiek begint te applaudisseren, valt het slachtoffer naar beneden. Hij valt, zonder helm, op de grond van de ton en mensen schieten hem te hulp.

De verwondingen van het slachtoffer vallen uiteindelijk mee en hij komt gelukkig grotendeels met de schrik vrij.