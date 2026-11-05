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Limburg trekt 400.000 euro uit om carnavalsgroepen te helpen

Limburg trekt 400.000 euro uit om carnavalsgroepen te helpen

Evenementen

Gisteren, 23:19

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Carnaval is niet meer alleen het grote feest van verkleden, optochten en heel veel pils drinken op hoempapamuziek. Nee, het levert de carnavalsgroepen in Zuid-Nederland ook kopzorgen op. Door stijgende materiaalkosten, strengere veiligheidsregels en de hogere kosten die daarmee gepaard gaan, worden bouwgroepen steeds harder in de portemonnee geraakt. Zo erg zelfs dat wordt gevreesd voor afhakers.

Ook de provincie Limburg kent die zorgen en komt in actie. Vanaf woensdag 11 november, de elfde van de elfde, om 11.11 uur kunnen Limburgse carnavalsgroepen en -verenigingen eenmalig een bedrag van 500 euro aanvragen. In totaal heeft de provincie 400.000 euro beschikbaar gesteld, waardoor er dus ruimte is voor 800 aanvragen.

Gedeputeerde Jasper Kuntzelaers: "We zien dat verenigingen steeds meer moeite hebben om bouwlocaties te vinden. Verzekeringen worden duurder en er komen steeds meer regels bij. Daardoor dreigen mense af te haken. Ik vind het belangrijk dat Vastelaovend behouden blijft en dat we deze traditie doorgeven aan volgende generaties".

Ook heeft de provincie in samenwerking met de Samewirkende Limburgse Vastelaovesvereniginge (SLV) het RI&E-model ontwikkeld. Dat is een handleiding voor bestuurders en vrijwilligers van carnavalsverenigingen om het carnaval zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Door Redactie Hart van Nederland

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