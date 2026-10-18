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Oktoberfesten veroveren Nederland: ‘Een tweede carnaval’

Evenementen

Gisteren, 23:24

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Voor een Oktoberfest hoef je allang niet meer naar Duitsland. Het fenomeen wordt steeds populairder in Nederland. Zo ook in Sittard, waar ze in zes dagen tijd zo'n 200.000 bezoekers ontvangen. Al is er wel een verschil tussen de manier waarop het feest in beide landen gevierd wordt.

"In Duitsland is het echt traditie om samen aan tafel zitten in de klederdracht. In Nederland gaat het meer om het themafeest, dat een beetje lijkt op carnaval”, vertelt John Zut, organisator van reizen naar Oktoberfest München aan Hart van Nederland.

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Volgens Zut hebben veel mensen op hun bucketlist staan dat ze ooit naar een Oktoberfest willen gaan. Ook is verbroedering een belangrijke drijfveer. Veel vriendengroepen gaan samen. "Als je jaren later aan iemand vraagt met wie diegene naar het Oktoberfest was, dan kunnen ze het zich vaak precies herinneren."

Grootste Oktoberfest van Benelux

Het Oktoberfeest in Sittard als het grootste Oktoberfest van de de Benelux. Het feest staat bekend als een echt familiefeest, waar jong en oud terechtkunnen. Het evenement duurt traditioneel zes dagen en vindt plaats van vrijdag tot en met woensdag.

Door Redactie Hart van Nederland

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