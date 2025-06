Organisatie Ring-feest Amsterdam heeft 10 uur tijd om alles klaar te zetten, inclusief 750 bomen

Zaterdag is het zover: het Festival op de Ring. Amsterdam viert haar 750ste verjaardag en dat doen zij met honderdduizenden mensen op de A10. Vanaf vrijdagavond 21.00 uur is de snelweg afgesloten en heeft de organisatie iets meer dan 10 uur de tijd om 15 kilometer snelweg om te toveren tot een festivalterrein. Een mega-operatie. Vrijdagmiddag stonden de meeste spullen al klaar bij het Olympisch Stadion, Hart van Nederland was erbij.

Voor het festival ter ere van Amsterdam 750 jaar zijn 280.000 digitale tickets uitgegeven en nog eens 40.000 papieren tickets. De ringweg A10 is grotendeels afgesloten voor de festiviteiten.

Het wordt heel erg warm tijdens het festival. De route van de Run op de Ring in Amsterdam wordt ingekort van 7,5 naar 3,75 kilometer. Er doen zo'n 20.000 mensen aan mee. Deelnemers krijgen vrijdag informatie over wat de aanpassingen zijn en wat het voor hun starttijd betekent. De maatregelen zijn genomen in overleg met de gemeente, politie, de GHOR, brandweer en het OM.

Luchtige kleding, hoed of pet en water

De organisatie van het festival neemt ook andere maatregelen vanwege de verwachte hoge temperaturen. "De actuele weersvoorspellingen laten zien dat het zaterdagmiddag tussen 13.00 en 18.00 uur op zijn warmst is. Daarom laten we de muziek bij de verschillende podia in een wat rustiger tempo opbouwen." Verder krijgen bezoekers het advies om luchtige kleding te dragen, een hoed of pet te dragen en voldoende water en zonnebrand mee te nemen.

De organisatie zegt extra maatregelen te nemen als dat nodig blijkt.

