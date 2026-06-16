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Japanse fans kijken reikhalzend uit naar komst keizer Naruhito

Evenementen

Vandaag, 10:44

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Na de wedstrijd van Oranje tegen Japan is er deze week nóg iets met een Japans tintje: het staatsbezoek van keizer Naruhito. De enige keizer op aarde brengt woensdag, donderdag en vrijdag een bezoek aan ons land. En dat is bijzonder, want het is ook al lang geleden dat een keizer Nederland bezocht. Fans kijken dan ook reikhalzend uit naar het bezoek.

Voor het laatste bezoek moeten we alweer een kwart eeuw terug in de tijd: de vader van de huidige keizer, Akihito, bezocht ons land in 2000. Even geleden dus. Japanse fans in onder andere Utrecht zitten origami vouwend klaar voor het koninklijke gezelschap.

Zelf zien hoe enthousiast ze zijn en waarom de band tussen Nederland en Japan zo goed is? Kijk de video bovenaan.

Door Daniël Bom

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