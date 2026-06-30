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Bezoekers Defqon.1 krijgen compensatie na afgelasting door code rood

Evenementen

Gisteren, 22:23

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De gedupeerde bezoekers van het hardstylefestival Defqon.1 in Biddinghuizen kunnen rekenen op een tegemoetkoming van de organisatie nadat het evenement donderdagavond voortijdig werd beëindigd. Dat blijkt uit een verklaring op de website van het festival.

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"We zijn nog steeds diep geschokt door wat er is gebeurd. Sindsdien hebben we achter de schermen hard gewerkt aan een eerlijke oplossing voor elke bezoeker", luidt de toelichting voor kaarthouders.

De organisatie biedt bezoekers twee opties. Zij kunnen kiezen voor een volledige terugbetaling van hun ticket(s) of voor tickets voor de editie van 2027.

Nieuwe kans in 2027

De organisatie benadrukt dat de keuze geheel aan de kaarthouders is, maar laat weten te hopen het publiek in 2027 weer te mogen verwelkomen. "De Defqon.1 zoals wij die voor ogen hadden, heeft nooit de kans gekregen om zich volledig te ontvouwen. We zouden niets liever willen dan de momenten, muziek en herinneringen die we met jullie hadden willen creëren, alsnog met jullie te delen."

Het festival in Biddinghuizen werd vroegtijdig stopgezet vanwege de door het KNMI afgegeven code rood voor onder meer Flevoland. De ongeveer 50.000 campinggasten kregen de opdracht het terrein te verlaten. De organisatie liet donderdagavond weten geen onnodige risico's te nemen "met het oog op het welzijn van iedereen".

In de video hierboven zie je meer over dit besluit.

Door ANP

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